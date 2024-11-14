На живо
Азиатски автомобили превземат Варна

Автомобилен салон Варна 2025 - премиери, суперколи и големи награди!

Публикувано на 08 Октомври 2025
Азиатски автомобили превземат Варна
Снимка: Expo Team

От 9 до 12 октомври 2025 г., в Дворец на културата и спорта Варна (зали Младост и външни площи) ще се проведе единственото автомобилно изложение за годината Автомобилен салон Варна 2025.  

Посетителите ще могат да видят десетки национални, европейски и азиатски премиери, да изживеят реални тест драйв на над 35 модела и да се насладят на специални експонати, които рядко се виждат извън големите международни изложения 

Снимка: Expo Team

Национални и европейски премиери: 

Автосалон Варна ще бъде домакин на впечатляваща серия от премиери, които демонстрират мощ, технологии и визия за бъдещето 

GWM HAVAL Jolion PRO HEV

GWM HAVAL H9 европейска премиера

BAIC BJ30

Dongfeng MHero впечатляващ електрически звяр

Dongfeng Nammi Box

Leapmotor C10 нова генерация интелигентен SUV, изцяло ориентиран към бъдещето  

На изложението ще бъдат представени и най-новите модели от утвърдени марки, включително 

Nissan ARIYA NISMO

Kia XCeed FL 1.6T и Kia Sportage FL Hybrid

Kia EV4

Abarth 600e Scorpionissima лимитирана серия

FIAT Grande Panda

Opel Frontera

Audi A6 TFSI

Hyundai INSTER

Hyundai IONIQ 9

Мотоциклети, които вдъхновяват

Моторните фенове няма да останат разочаровани. Сред специалните експонати ще бъдат:

Honda CUV

JAWA JD 750 Touring

JAWA JD 750 Racing  

Ford Mustang GT, Chevrolet Camaro SS, Aston Martin Vantage и McLaren 570S суперколите, които ще съберат всички погледи

Големи награди за посетителите

Автомобил за 1 година Peugeot 208 GT Hybrid от Топ Мобилити

5 ваучера по 200 лв. от Shell България  

Допълнителни изненади и подаръци от партньорите Дженерали Застраховане, Shell България и Top Mobility  

Партньори на събитието  

Събитието се реализира с подкрепата на UniCredit Лизинг, Shell България, Дженерали Застраховане и Top Mobility. На място ще присъстват екипи на UniCredit Лизинг, които ще съдействат с експертни финансови решения за покупка или лизинг на нов автомобил 

Снимка: Expo Team

Кога и къде  

Дворец на културата и спорта Варна, зали Младост и външни площи

9 12 октомври 2025 г.

Работно време: 11:00 19:00 ч 

Билети с отстъпка онлайн:

Eventim 

Grabo 

Bilet.bg 

или на място в касите на Двореца на културата и спорта   

Официален сайтwww.varnamotorshow.bg

