Азиатски автомобили превземат Варна

От 9 до 12 октомври 2025 г., в Дворец на културата и спорта – Варна (зали „Младост“ и външни площи) ще се проведе единственото автомобилно изложение за годината – Автомобилен салон Варна 2025.

Посетителите ще могат да видят десетки национални, европейски и азиатски премиери, да изживеят реални тест драйв на над 35 модела и да се насладят на специални експонати, които рядко се виждат извън големите международни изложения.

Снимка: Expo Team

Национални и европейски премиери:

Автосалон Варна ще бъде домакин на впечатляваща серия от премиери, които демонстрират мощ, технологии и визия за бъдещето:

GWM HAVAL Jolion PRO HEV

GWM HAVAL H9 – европейска премиера

BAIC BJ30

Dongfeng MHero – впечатляващ електрически звяр

Dongfeng Nammi Box –

Leapmotor C10 – нова генерация интелигентен SUV, изцяло ориентиран към бъдещето

На изложението ще бъдат представени и най-новите модели от утвърдени марки, включително:

Nissan ARIYA NISMO

Kia XCeed FL 1.6T и Kia Sportage FL Hybrid

Kia EV4

Abarth 600e Scorpionissima – лимитирана серия

FIAT Grande Panda

Opel Frontera

Audi A6 TFSI

Hyundai INSTER

Hyundai IONIQ 9

Мотоциклети, които вдъхновяват

Моторните фенове няма да останат разочаровани. Сред специалните експонати ще бъдат:

Honda CUV

JAWA JD 750 Touring

JAWA JD 750 Racing

Ford Mustang GT, Chevrolet Camaro SS, Aston Martin Vantage и McLaren 570S – суперколите, които ще съберат всички погледи

Големи награди за посетителите

Автомобил за 1 година – Peugeot 208 GT Hybrid от Топ Мобилити

5 ваучера по 200 лв. от Shell България

Допълнителни изненади и подаръци от партньорите Дженерали Застраховане, Shell България и Top Mobility

Партньори на събитието

Събитието се реализира с подкрепата на UniCredit Лизинг, Shell България, Дженерали Застраховане и Top Mobility. На място ще присъстват екипи на UniCredit Лизинг, които ще съдействат с експертни финансови решения за покупка или лизинг на нов автомобил.

Снимка: Expo Team

Кога и къде

Дворец на културата и спорта – Варна, зали „Младост“ и външни площи

9 – 12 октомври 2025 г.

Работно време: 11:00 – 19:00 ч.

Билети с отстъпка онлайн:

Eventim

Grabo

Bilet.bg

или на място в касите на Двореца на културата и спорта

Официален сайт: www.varnamotorshow.bg