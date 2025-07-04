Ava Max издава трети студиен албум

Ava Max официално навлиза в най-смелата си ера досега с издаването на дългоочаквания си трети студиен албум.

С над 22 милиарда глобални стриймвания, мултиплатинени сертификати и постоянно нарастващ арсенал от световни поп хитове, включително „Sweet But Psycho“, „Kings & Queens“, „My Head & My Heart“, „The Motto“ с Tiësto и „Whatever“ с KYGO - Ava Max затвърди статута си на един от най-отличителните гласове на съвременния поп. „Don't Click Play“ сигнализира не само за завръщането ѝ, но и за смела ѝ еволюция, като изпълнител.



Сред акцентите в албума „Don’t Click Play“ са водещите сингли, включително заразителният денс химн „Wet, Hot American Dream“, жизнерадостната и непоклатима “Lovin Myself” и вълнуващата „Lost Your Faith“, всички допълнени от официални музикални видеоклипове с кумулативни над 7 милиона гледания в YouTube.

„Don’t Click Play“, който вече е на пазара чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Аva, която започна лятото с експлозивни изпълнения на живо на „Lovin Myself“, „Wet, Hot American Dream“ и нейната 4-кратно платинена класика „Sweet But Psycho“ по време на Macy’s 4th of July Fireworks® Spectacular по NBC – ще участва и в предстоящ епизод от новата K-pop поредица за песенни битки, KPOPPED, чиято премиера е в петък, 29 август, ексклузивно по Apple TV+.

***

Ava Max никога не е правила компромиси и не се е подчинявала на тенденции, коментари или мнения. Вместо това, албанско-американската певица, базирана в Лос Анджелис винаги е предлагала безкомпромисен, но неоспорим поп, който е евокативен за нейното уверено и харизматично присъствие. Мултиплатинената и нестандартна певица, автор на песни и продуцент изразява мнението си, демонстрирайки глас с размерите на небостъргач и се утвърждава, като поп явление без сравнение.

Аva направи сеизмично впечатление с пробива си от 2018 г. „Sweet But Psycho“, като влезе в Топ 10 на класацията „Hot 100“ на Billboard и получи мултиплатинени сертификати по целия свят. Последва поредица от разтърсващи класациите хитове, включително двукратно платинения „Kings & Queens“, платинените хитове „So Am I“, „My Head & My Heart“ и „The Motto“ [с Tiësto], както и златно сертифицирания „Salt“.

След дебютния си албум „Heaven & Hell“, сертифициран с платинен сертификат през 2020 г., тя споделя аплодирания албум „Diamonds & Dancefloors“, приветстван от Rolling Stone като „еуфоричен поп“. Списание V обявява: „Вторият албум на Мax, “Diamonds & Dancefloors” от 2023 г., засилва блясъка ѝ още повече“, докато EUPHORIA уверява в своя 4-от-5-звезден рейв: „Ava Max доказва в “Diamonds & Dancefloors”, че може да предложи нов, свеж звук, който все още звучи като нея, но е различен.“ Еva разпродаде турнета на множество континенти и допринесе с музика за саундтрака на блокбъстъра на Atlantic Records, “Barbie The Album”, носител на наградата Grammy. Сега, с “Don’t Click Play”, Аva Max завладява музикалната сцена, със сурово, лично и силно послание. И да – “The Max Cut” (oтличителната прическа на Ava Max) все още е тук. Все още емблематичнa.

***

„Don’t Click Play“ - Tracklist:

Don’t Click Play

How Can I Dance

Lovin Myself

Sucks To Be My Ex

Wet, Hot American Dream

Take My Call

Know Somebody

Lost Your Faith

Fight For Me

Skin in the Game

World’s Smallest Violin

Catch My Breath