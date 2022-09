Мултиплатинената глобална поп сензация Ava Max издаде най-новия си поп химн.

“Million Dollar Baby” е най-новият сингъл от предстоящия ѝ албум Diamonds & Dancefloors, който излиза на 27-ми януари.

Оптимистичното и дръзко парче е интерполация на „Can’t Fight The Moonlight“ на LeAnn Rimes и вече се оказа любимо на феновете, след поредица от тийзъри в TikTok с участието на Rimes. “Million Dollar Baby” излиза заедно с официално музикално видео, режисирано от Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney).

„Когато създавах този запис, преминавах през наистина труден период от живота си – разбито сърце и много тъга“, сподели Ava. „Озаглавих го „Million Dollar Baby“, за да си напомня за собствената ми стойност и написах текста, за да покажа, че можем да преодолеем и постигнем всичко, когато си го поставим за цел. Изречението „Тя се освободи от своите окови, превърна огъня в дъжд“ (‘She broke out of her chains, turned the fire into rain’) показва пътешествието, през което ме преведе тази песен – от чувството, че съм потънала в тъга, до това да се освободя и да се почувствам отново себе си“.

Ava за първи път анонсира Diamonds & Dancefloors със забележителния водещ сингъл и изключително самоуверено парче – “Maybe You’re The Problem”, което вече може да се похвали с над 20 милиона гледания в YouTube. „Maybe You're The Problem“ следва колаборацията на Ava с емблематичния DJ Tiësto за техния световен хит „The Motto “, който незабавно се превърна в международен блокбъстър, влизайки в топ 5 на класацията Dance/Electronic Songs на Billboard, като същевременно спечели близо 835 милиона в световен мащаб. Официалният видеоклип е режисиран от Christian Breslauer (The Weeknd, Lil Nas X, Doja Cat) – вече има над 94 милиона гледания в YouTube.

Дългоочакваният втори албум Diamonds & Dancefloors следва дебютния албум на Ava – Heaven & Hell, който получи златен сертификат от RIAA и оглави класациите в цял свят с над 8,5 милиарда глобални стрийма, също така получи златни, платинени и мултиплатинени сертификати в десетки държави. Ava беше възхвалявана от VOGUE, Rolling Stone, Vanity Fair, Billboard и PAPER и бе включена в престижния списък на Forbes – „30 под 30“, през 2021 г.

Снимка: WMG

Сингълът "Million Dollar Baby” излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България. Албумът Diamonds & Dancefloors излиза на 27-ми януари и е достъпен за предварителна поръчка/предварително запазване.