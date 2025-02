Ava Max разкри нов сингъл

Безспорно един от най-вълнуващите артисти в света, глобалната супрезвезда Ava Max отбеляза началото на новата ера с нейния вдъхновяващ и химнен нов сингъл „Lost Your Faith“, който излиза

благодарение на Орфей Мюзик, изключителен лицензиант на Warner Music за България

„Lost Your Faith“ служи като емоционално напомняне, че дори и в най-мрачните дни не трябва да губим вяра, като също така предлага примамлив поглед към това, което предстои от мултиплатинената изпълнителка с много платинени хитове и с предстоящи такива.

„Lost Your Faith" е послание за любов и надежда. Ava Max споделя: „Някъде в останките осъзнаваш, че все още стоиш. Събираш се обратно – не в това, което си бил, а в някой по-силен, някой, който е по-сигурен в собствената си светлина“.

Новият сингъл проследява една епична 2024 г. за Ava Max, която ни остави да жадуваме за още със заразителната си празнична песен „1 Wish“. Тя продължава да владее дансингите по целия свят с международни хитове, като има сътрудничеството с носителя на награда Grammy DJ и продуцент David Guetta и синтпоп групата от 80-те Alphaville, „Forever Young“, която достигна Топ 10 на Топ 40 радио в САЩ, както и поредица от неудържими хитове, включително „Spot A Fake,“ „My Oh My“ и Kygo + „Whatever“ на Ava Max, който вече е спечелил над 600 милиона глобални стриймвания и е достигнал топ 10 в няколко държави от пускането си на пазара.

За Ava Max:

През 2023 г. Ava Max издаде своя аплодиран втори албум – „Diamonds & Dancefloors“. Албумът – който следва платинено сертифицирания хитов дебют на Ava – „Heaven & Hell“ от 2020 г. – е подчертан от горещи, уверени сингли като “ Ghost”, “ One of Us”, “Cold As Ice”, “ Dancing’s Done”, “ Weapons”, “ Maybe You’re The Problem” и “ Million Dollar Baby”, последният от които е придружен от официален музикален видеоклип, режисиран от Andrew Donoho (Khalid, Janelle Monae, Paul McCartney), който в момента може да се похвали с над 44 милиона гледания. В допълнение, официалният музикален видеоклип към нейната глобална #1 платинено сертифицирана колаборация с Tiësto – „The Motto“, е събрал над 179 милиона гледания.

Ava също така издаде „Choose Your Fighter“, което беше сред любимите на феновете парчета, включени в „BarbieThe Album“ – албумът на Atlantic Records, носител на награда Grammy. Oглавяващият световните класации музикален спътник на критично аплодирания филм „Barbie“ е с участието на Margot Robbie и Ryan Gosling като Barbie и Ken и се разпространява от Warner Bros. Pictures. Освен това през 2023 г. Ava си партнира с бразилския диджей Alok за глобалния денс хит „Car Keys (Ayla)“, придружен от официално видео, налично.

Миналата година Ava стартира най-голямото си световно турне до момента, с разпродадени концерти в Европа и Обединеното кралство, включващо спирки в Обединеното кралство, Белгия, Франция, Холандия, Норвегия, Швейцария, Италия, Португалия, Германия, Испания и Финландия. Датите в Северна Америка бяха подчертани със спирки на престижни места като „Irving Plaza“ в Ню Йорк и „The Fonda Theatre“ в Лос Анджелис.