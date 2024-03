Ariana Grande оглави британската класация за албуми

Албумът Eternal Sunshine на Ariana Grande моментално плени публиката в Обединеното кралство и се настани на първото място в британската класация.

Това е петата студийна колекция на американката, която достига до номер 1 на Острова. Преди това същия успех имаха Dangerous Woman от 2016 г., Sweetener от 2018 г., thank u от 2019 г., next и LP Positions от 2020 г., постижение, което нарежда 30-годишната поп звезда до Celine Dion, Prince и Green Day, всеки с по пет албума на първо място.

Единствените заглавия на Гранде, които не да достигали върха в класацията на Обединеното кралство, са нейният дебют от 2013 г. Yours Truly (стигнал до 7-ма позиция) и вторият й албум от 2014 г., My Everything (до № 3).

Grande също така постига своя шести номер 1 в американската класация за албуми на Billboard 200, като Eternal Sunshine се издига на върха на списъка (с дата 23 март), стартирайки с 227 000 еквивалентни албумни единици, спечелени в САЩ през седмицата, приключваща на 14 март, според Luminate.