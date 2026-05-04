Трикратната носителка на Grammy Ariana Grande официално обяви своя осми студиен албум petal, който ще излезе на 31 юли.

petаl бележи нова глава в артистичния път на Ariana – деликатна, но силна заявка за растеж, промяна и живот след труден период. Самата тя описва албума като „нещо, изпълнено с живот, което расте през пукнатините на нещо студено, твърдо и предизвикателно“. Проектът е продуциран и написан съвместно от нея и ILYA – дългогодишен сътрудник, свързан с някои от най-разпознаваемите моменти в музикалната ѝ кариера.

Официалната обложка на petal също подсказва по-интимен и изчистен визуален свят. Черно-белият кадър показва Grande с пусната коса – рядък и силно личен образ за артист, чиито естетика и визуална идентичност винаги са били внимателно изграждани.

petаl идва след изключително успешния eternal sunshine от 2024 г., който дебютира под №1 в Billboard 200 и донесе на Ariana Grande два хита, оглавили Billboard Hot 100 – “yes, and?” и “we can’t be friends (wait for your love)”. Новият албум ще излезе в разгара на разпродаденото ѝ световно турне eternal sunshine World Tour, което започва на 6 юни в Калифорния и ще продължи до 1 септември с финални концерти в лондонската O2 Arena.

С обявяването на petal Ariana Grande показва, че музиката остава централна част от творческия ѝ свят, въпреки впечатляващото ѝ развитие в киното и театъра. През последните години тя получи широко признание за ролята си на Glinda във филмите Wicked и Wicked: For Good на Jon M. Chu, където си партнира със Cynthia Erivo, Michelle Yeoh, Jonathan Bailey и Jeff Goldblum. Изпълнението ѝ донесе номинации за Оскар, Златен глобус, BAFTA, Critics Choice и SAG Award в категорията за поддържаща женска роля.

Ariana Grande е сред най-влиятелните поп артисти на своето поколение. Тя има осем последователни платинени албума, над 125 милиарда стрийма в световен мащаб и девет №1 хита в Billboard Hot 100. Grande е и първият артист след The Beatles, който едновременно заема първите три позиции в Billboard Hot 100 с “7 rings”, “break up with your girlfriend, i’m bored” и “thank u, next”.