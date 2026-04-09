Anyma и LISA с нова динамична колаборация

Мултиплатиненият артист, DJ и продуцент Anyma и световноизвестната рапърка от BLACKPINK LISA обединяват сили в хипнотичния нов сингъл „Bad Angel“.

Парчето е написано и продуцирано от Anyma и комбинира характерния му техно стил със завладяваща продукция и емоционална лирика с енергичния вокал на LISA. Резултатът е силно денс парче, което излиза точно преди участието на Anyma на сцената на Coachella на 10 и 17 април.

Към песента има и впечатляваща визуализация, създадена от Anyma, в която участва и самата LISA. Видеото включва хиперреалистични дигитални кадри и разказ, който отразява темите за връзката, идентичността и превъзходството над материалното. Известен с това, че разширява границите на аудиовизуалното изкуство, Anyma продължава да преосмисля електронната музика чрез иновации и зрелищност. Той споделя:

„Този проект съществува между светове - човешкия и дигиталния, малкия и безкрайния. С LISA отдавна обсъждаме съвместна работа, а тя беше моето вдъхновение за ‘Bad Angel’. Енергията и изпълнението ѝ ме поразиха - не мога да си представя някой друг да изпее тази песен“.