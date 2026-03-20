Andy Dust се завръща със завладяващ сингъл

Andy Dust се завръща със завладяващия сингъл „ZOKARIA“, който съчетава носталгията с енергията на дансинга.

След световния успех и стотици милиони стриймвания, като продуцент и автор на песни, Andy Dust представя нов проект, по който работи от години. В това издание той обединява сили с Charis, продуцент, когото познава отдавна, но едва сега решават да си сътрудничат. Резултатът е "ZOKARIA" - сингъл, който съчетава емоционалната дълбочина с ритъма на международните дансинги.

От световен хит до оригинална визия

Andy Dust (Adrian Kaczyński) е полски продуцент, диджей и автор на песни, който постоянно изгражда позициите си на международната електронна музикална сцена. Той е основател на полско-германския проект VAMERO, чийто дебютен сингъл „Rise Up“ с участието на VINAI надмина 270 милиона стриймвания в Spotify. Песента постигна 4 пъти платинен статус в Полша и златен в Германия, Норвегия и Холандия, достигайки топ плейлисти в много страни.

След години работа по големи международни сътрудничества, Andy Dust взе съзнателно решение едновременно да се съсредоточи върху солова кариера - такава, която е по-близка до музикалните му корени и звука, който го е оформил като артист. Денс енергията и клубния хъс винаги са били неговата естествена творческа среда.

Соловият проект на Andy Dust представлява пълна артистична свобода - завръщане към звуците, които го определят както като продуцент, така и като диджей.

През годините той е сътрудничил с изпълнители като INNA, Martin Jensen, VINAI, MÖWE, LIZOT, Sam Feldt, Tribbs, Lavinia Hope и Global Deejays. През 2023 г. той потвърждава хитовите си инстинкти със сингъла „Fuego“, който се превръща във тотален хит в социалните мрежи и генерира милиони стриймвания по целия свят.

В същото време Andy развива Dustyvibez Music Labs - креативно пространство, подкрепящо млади артисти в навлизането им на международния пазар и изграждането на глобални кариери.

Дългоочаквано сътрудничество – Andy Dust x Charis

„ZOKARIA“ е първото официално сътрудничество между Andy Dust и Charis - продуцент, пианист, диджей и звукорежисьор, известен със съчетаването на мелодична клубна енергия с инструментална чувствителност. Въпреки че артистите се познават от години и често са обменяли идеи и продуцентски скици, едва сега те решават да си сътрудничат по напълно разработено издание.

Работата по песента започва в Берлин по време на международен лагер за писане на песни, организиран от Andy Dust. Именно там артистите за първи път започват да работят заедно по продукцията на „ZOKARIA“, придавайки ѝ насока и емоционален характер.

Първата версия е създадена в атмосфера на творческа интензивност - сурова, напрегната и изградена върху силна клубна основа. Още тогава е било ясно, че песента е нещо повече от просто денс енергия; тя носи история, която в крайна сметка ще придобие дълбочина и окончателна форма.

През следващите месеци песента преминава през няколко финални версии. Всяка от тях се доближава до окончателния си вид, но създателите смятат, че песента се нуждае от време, за да се развие напълно, както звуково, така и концептуално.

Днес, с по-голям опит и ясна артистична визия, Andy Dust и Charis се завръщат към проекта с обновена енергия. Резултатът е изпипана, международна продукция, която съчетава емоционална дълбочина с модерната сила на дансинга.

„ZOKARIA“ е енергично денс-поп парче, съчетаващо носталгията по европейската клубна култура с модерната, динамична продукция на 2025 г. Още от първите секунди парчето е изградено върху пулсиращ ритъм и постепенно развиваща се мелодия, водещи до мощен, емоционален спад. Това сливане на енергията на дансинга с по-дълбоко послание - песента разказва историята на носталгията, вътрешната сила и момента на пауза, от който се връщаме по-силни. Емоцията среща движението, а радио-приятелската атмосфера среща клубната интензивност. Парчето има международен, стрийминг звук, висока енергия и модерен звуков дизайн, което го прави подходящо както за танци, партита, така и за тренировки. „ZOKARIA“ е звукът на спомените, превърнати в движение - парче, което е едновременно емоционално ангажиращо и физически ангажиращо на дансинга.