Andy Dust и Tribbs издадоха сингъла „Like You Do“ с участието на Sam Feldt

Andy Dust и Tribbs издават сингъла „Like You Do“ с участието на Sam Feldt, един от най-известните диджеи в света. Той прави премиерата си едновременно в Полша и в международен план.

„Like You Do“ е енергично, емоционално и невероятно мелодично парче, което съчетава звученето на радио хит с клубно звучене. Сингълът е резултат от истинското приятелство между Andy Dust и Tribbs – артисти, които се вдъхновяват взаимно от години и заедно преследват музикалните си мечти.

Всичко започва през 2021 г., когато Andy Dust, тогава все още живеещ в Германия и известен с международния успех на проекта си „VAMERO“, се появява в предаването „Dzień Dobry TVN“, говорейки за създаването на хита „Rise Up“. След излъчването на предаването, Tribbs му пише, поздравявайки го и добавяйки: „Нямах представа, че поляк го е направил – би било готино някой ден да създадем нещо заедно.“ Същата седмица е създадена първата им песен, а година по-късно е издадено съвместното им парче „Ghost“, което достига върха на „RMF FM Poplist“, превръщайки се в първия голям радио успех на Tribbs.

Идеята за „Like You Do“ се ражда по време на международна онлайн сесия за писане на песни, в която Andy участва заедно с автори на песни от Швеция и САЩ. Предварителна версия на песента веднага достига до Tribbs – Mikołaj не само е във възторг, но и предлага специфична визия за продукция.

Те канят шведската певица Dotter за колаборацията, но – както казва Andy – „чувстват, че липсва още един елемент“. Почти едновременно се появява име: Sam Feldt.

За Andy Dust това парче не е просто още една стъпка в соловата му кариера. То е и част от по-голямата му визия: свързване на полски изпълнители с международната музикална сцена и изграждане на международни мостове. Andy активно развива проекта „Dustyvibez Music Labs“, който има за цел да организира лагери за писане на песни и да подкрепя млади изпълнители в реализирането на мечтите им.

За Andy

Andy Dust (роден с името Adrian Kaczyński) е полски музикален продуцент, диджей и автор на песни, който превзема международната електронна музикална сцена. Той е съосновател на полско-германския проект VAMERO, чийто дебютен сингъл „Rise Up“ с участието на VINAI постигна световен успех, събирайки над 262 милиона стриймвания в Spotify, ставайки четирикратно платинен в Полша, златен в Германия, Норвегия и Холандия и оглавявайки плейлисти в повече от дузина страни.

През 2020 г. Andy Dust издава първото си парче от името на VAMERO, което радикално променя бъдещето му, отваряйки вратата към сътрудничество с международни изпълнители и големи лейбъли. Оттогава Andy Dust е работил с имена като INNA, Martin Jensen, VINAI, MÖWE, LIZOT, Sam Feldt, Arem Ozguc, Old Jim и много други. През 2023 г. той представи друг хит – „Fuego“, който моментално набра популярност в TikTok. Парчето е включено в над 140 000 видеоклипа, създадени от потребители и множество световни звезди, и продължава да генерира милиони гледания във всички стрийминг платформи.

Andy Dust в момента работи по друг амбициозен проект – „Dustyvibez Music Labs“ – креативно пространство, предназначено да подпомогне полските артисти в изграждането на международна кариера. Целта му е да помогне на младите таланти да навлязат професионално на световния музикален пазар, да споделят опит и да насърчи вдъхновяваща творческа среда.