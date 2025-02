Alok и Kylie Minogue обединиха сили

Alok и Kylie Minogue разкриха общ трак.

Австралийката си партнира с бразилеца в парчето „Last Night I Dreamed I Fell In Love“.

Новата песен бележи първото издание на Minogue след Tension II от 2024 г., от който са хитовете „Lights, Camera, Action“, "My Oh My" с Bebe Rexha и Tove Lo и "Edge of Saturday Night" с Blessed Madonna.

„Снощи сънувах, че се влюбих и наистина го направих! Една сутрин се събудих със заглавието и идеята за тази песен“, каза Кайли. „Невероятно е буквално да споделям мечтите си с всички вас. Прекарах толкова забавен ден в студиото с колегите ми сценаристи и сега ALOK направи своята магия и съм толкова щастлива, че издавам тази песен с него. Честит Свети Валентин!“

ALOK добави: „През 2021 г. ремиксирах „Can’t Get You Out of My Head“ по време на сет на живо с брат ми Bhaskar и реакцията беше невероятна. Сега имах шанса да направя нещо наистина уникално заедно с Kylie – жизнена и наелектризираща поп балада. Според мен „Last Night I Dreamed I Fell in Love“ улавя характерното танцово настроение на Кайли, като същевременно отразява моето изследване на звуци, които смесват различни жанрове“.

Снимка: Kylie Minogue Facebook

Kylie Minogue ще стартира своето 16-то турне утре - на 15 февруари от Пърт, Австралия. Tension Tour се очаква да протече в 70 шоута и да завърши на 26 август в Монтерей, Мексико. 56-годишната поп звезда обяви Tension Tour през септември 2024 г., след издаването на шестнадесетия й студиен албум Tension (2023) и предшестващ издаването на седемнадесетия й студиен албум, Tension II (2024).