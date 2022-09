Alle Farben и Moss Kena ни напомнят, че може би сме забравили как да обичаме

Alle Farben и Moss Kena обединиха сили за обща песен.

Живеем в напрегнати времена и трябва да внимаваме да не забравим какво наистина има значение в живота: „Може би сме забравили как да обичаме“ ("Maybe we forgot how to love") – заявяват Alle Farben и британският изпълнител и автор на песни Moss Kena в тяхната колаборация и ни напомнят да пренасочим фокуса си.

След последния си сингъл „Let It Rain Down (feat. PollyAnna)“ (#4 в немската ефирна класация, #17 в немския Топ 200 на Shazam и почти 9 милиона стриймвания до момента), базираният в Берлин диджей и продуцент Alle Farben отново доказва, че е актуален както в музикално отношение, така и в тематично.

Новата му песен "Forgot How To Love" може да се разглежда като коментар по отношение на световната ситуация в момента, но също така може да бъде перфектна и за дансинга, ако просто искате да да се потопите в позитивното звучене на трака.

„Да изричаме благородни лъжи/ В трудни времена/ Все по-трудно е да кажем истината“ ("Telling white lies / In the dark times / It's harder to say the true") - още с първите редове на песента Alle Farben и Moss Kena отправят остра критика към нашето време. Каква е нашата роля? Дали вината е на по-висши сили или може би ние не сме направили достатъчно? - „Изчерпахме ли късмета си? / Свърши ли времето ни? / Някъде в милионите ни опити / И дадохме всичко от себе си / Мислехме, че е достатъчно / Докато се оказа, че не е“ ("Did we run out of luck? / Did we run out of time? / Somewhere in the million ways we tried / And we gave it our best / Thought it was enough / Till it's not") – гласът на Kena се извисява над позитивната, изпълнена със синтезаторни звуци продукция на Alle Farben. С цялостното си оптимистично настроение, парчето ни дава чувство на надежда, като ни казва: въпреки тези мрачни времена, все още не е твърде късно. Просто трябва да се научим как отново да обичаме.

Официалният видеоклип към „Forgot How To Love“ е заснет в Лисабон и Берлин.

За Alle Farben:

2 милиарда стриймвания, 20 милиона търсения в Shazam, 32 диамантени, платинени или златни сертификата от Европа до Азия, над 5,8 милиона слушатели месечно в Spotify – това са само част от впечатляващите постижения на Alle Farben. През последните няколко години той си сътрудничи с редица изпълнители - от Robin Schulz, James Blunt, Steve Aoki до Icona Pop. Също така създава официални ремикси за Ed Sheeran, Marshmello, Khalid и Martin Garrix и други.

Новият сингъл „Forgot How To Love“ следва сингъла на Alle Farben – „Let It Rain Down (feat. PollyAnna)“, издаден през май, който е събрал близо 9 милиона стриймвания до момента и се класира на #4 в немската ефирна класация, както и на #17 в Топ 200 на Shazam. По-рано тази година той направи фурор с колаборацията си „Music Sounds Better With You“, с Keanu Silva, както и с ремиксите на „What Would You Do“ на JoelCorry, David Guetta и Bryson Tiller и „21 Reasons“ на Nathan Dawe. Alle Farben направи своя дебют в Warner Music миналата година с хит сингъла "Alright (feat. KIDDO)", който оглави германските ефирни класации - неговият пети хит #1 в Германия. Следва го официалният ремикс на сингъла на Ed Sheeran – "Overpass Graffiti", спечелвайки му номинация за награда "Best Dance Act" на „1LIVE Krone“ – най-голямата радиостанция в Германия, както и изява като официален диджей на голямото новогодишно събитие Celebrate at the Gate на Бранденбургската врата.

За Moss Kena:

Moss Kena е британски поп музикант и автор на песни. Сред феновете му е Kendrick Lamar, който (както много други) приветства интерпретацията на Moss на хита му "These Walls". Кариерата на Moss Kena се изстрелва нагоре през 2021 г., след участието му в хит сингъла на Purple Disco Machine – „Fireworks“, който оглави германските ефирни класации и събра над 125 милиона стриймвания само в Spotify. Изпълнителят вече е обиколил Европа с артисти като Rita Ora, Lewis Capaldi, Jess Glynne и Bastille и има над 2,6 милиона слушатели месечно в Spotify.

"Forgot How To Love" излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.