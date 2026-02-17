Alicia Creti разкри новия си сингъл

Подготвяйки се за една година, която има всички предпоставки за пробив, базираната в Лос Анджелис певица, автор на песни и пианистка Alicia Creti представя пламенен и поразителен нов сингъл, озаглавен „No One’s Business“. Засилвайки очакването, той проправя пътя за още много сингли в близко бъдеще.

Продуцирано от Pop Wansel [Ariana Grande, Nicki Minaj, Kehlani] и Andrew Shadrow [Doja Cat, Juice WRLD, Camila Cabello], парчето се връща към класическия R&B от 90-те години с ритмична бас линия, деликатни клавишни и изтънчен ритъм. Alicia пленява с редуването на уязвимото и жизнерадостно изпълнение, подчертавайки куплетите с емоционален заряд и демонстрирайки своя извисяващ се висок регистър в припева. Копнееща за свързаност и отваряща се отново за любовта, тя признава: „Искам да оживея. Имам нужда от нещо, в което да вярвам“, продължавайки: „Покажи ми рая тази вечер“. Вие не само вярвате, но и чувствате всяка дума, когато тя пее.

През ноември 2025 г. тя издаде любимия на феновете сингъл „Overwhelmed“. Той продължава с успехи си в дигиталните платформи, събирайки над 312 хиляди стриймвания в Spotify. Едновременно с това, той си спечели вниманието на „Shatter The Standards“, „PopFiltr“ и „The Concert Chronicles“, които го нарекоха „нежна балада за сурова емоция“.

Парчето направи запомнящо се впечатление по време на първото ѝ разпродадено хедлайн шоу в „Hotel Cafe“ в Лос Анджелис миналия декември, служейки като саундтрак към знаменателна сцена, в която двама ЛГБТ+ фенове официално се женят пред публиката, а Alicia подписва брачния им акт като официален свидетел.

Продуцирана от 4-кратнo номинирания за награда Grammy Pop Wansel (Ariana Grande, Nicki Minaj, Kehlani, Alessia Cara), Happy Perez (Ariana Grande, Lana Del Rey, Halsey, Camila Cabello) и Sam Harris от X-Ambassadors, който е и съавтор на песента, „Overwhelmed“ беше споделена като неиздавано демо на концертите на Alicia през годината, включително „Calgary Stampede“ и шоуто „COLORSxSTUDIOS“ в Ню Йорк през май.

„Overwhelmed“ следва скорошното ѝ издание „Merry Go Round“, продуцирано от носителя на награда Grammy – Elkan, който е най-известен с работата си по „NOKIA“ на Drake. Тези издания следват пробивния сингъл от миналата година „Bleeding Me Dry“, наличен заедно с официален музикален видеоклип, който можете да гледате ТУК. Продуцирано от Pop Wansel (Lizzo, Kehlani) и написано съвместно с Taylor Hill (Drake, Justin Bieber, Summer Walker), парчето е събрало близо 10 милиона стриймвания по целия свят, като първоначално дебютира като зашеметяващо видео с изпълнение на живо, създадено ексклузивно за уникалната музикална платформа „COLORS“, което вече има близо 1,5 милиона гледания ТУК. Родената в Монреал, Квебек, след това направи своя телевизионен дебют с аплодирано изпълнение на „Bleeding Me Dry“ като част от престижната поредица #LateShowMeMusic по „The Late Show with Stephen Colbert“ на „CBS“.

През 2024 г. излезе и дълбоко трогателният дебютен миниалбум на Creti – „Self/Less“, наличен ТУК. Проектът от 7 песни, който проследява личното пътешествие на талантливата певица към себепознанието, включва любими на феновете песни като „Epiphany“, „Crazy“, „Congratulations“ и завладяващата заглавна песен, като последната е приветствана от „UPROXX“ като „трогателна и красноречиво откровена балада, която описва непреднамерените ефекти от това да бъдеш егоистичен към собствените си желания“. В допълнение, Creti допринесе и с нежната „No Better“ за награждавания анимационен филм на Netflix – “Ultraman: Rising”.

„No One’s Business“ вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

ЗА ALICIA CRETI:

Със своите елегантни, силни вокали и скромно уверено писане на песни, Alicia Creti умело вплита гоблен от саморефлексия, разбито сърце и безбройните аспекти на човешките преживявания, канейки слушателите да се потопят в страниците на личния ѝ дневник. Звученето ѝ е глътка свеж въздух, размиващ жанровите граници със завладяващ нюанс на носталгия. Родом от предградията на Монреал, Creti започва да пее едва на тригодишна възраст и оттогава не е спирала. Вдъхновена от изпълнители като Rihanna, Beyonce, Brandy и Stevie Wonder, тя започва да пише свои собствени песни още на шестгодишна възраст и скоро развива умения както на пианото, така и на микрофона, възползвайки се от всяка възможност за изява, независимо дали е в училище или на улицата.

През 2020 г. Creti започва да публикува в социалните мрежи и веднага постига изключителен успех с разнообразни кавъри, които събират над 6 милиона гледания по целия свят. Тя прави официалния си дебют с песента „Congratulations“ от 2022 г., събирайки над 3 милиона стриймвания по целия свят и е определена от „Lyrical Lemonade“ за „безупречен шедьовър“. Успехът на Creti продължава стремглаво нагоре със серия от оригинални парчета, включително дебютния ѝ сингъл „Strange“, който е събрал над 8 милиона стриймвания по целия свят и близо 4,5 милиона гледания в YouTube от издаването си през 2023 г.

Creti отбеляза пробивния успех на „Self/Less“ и „Bleeding Me Dry“ със серия от изпълнения на живо, включително северноамериканско турне заедно с Mahalia, по време на което тя печели нови фенове и последователи в социалните мрежи с всяка спирка от турнето в 24 града. Нейната многостранност достигна дори до света на киното, което ѝ спечели номинация за „Изключителна оригинална песен“ за детска или тийнейджърска програма на наградите „Children’s & Family Emmy“ за „No Better“ – нейният изключителен принос към саундтрака на „Ultraman: Rising“. Сега, с „No One’s Business“ и още емоционална нова музика, която предстои – Alicia Creti е готова да покаже на света не само колко далеч е стигнала, но и накъде се е насочила в бъдеще