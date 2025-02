Alex Warren пусна ново видео

Известният певец и автор на песни Alex Warren отбелязва забележителния глобален успех на новия си сингъл – “Ordinary”, представяйки официалния музикален видеоклип към изключително личната песен, с участието на съпругата му – Kouvr Annon.

В „Ordinary“ Warren изразява искрената си вяра, че дори ангелите завиждат на дълбоката му любов с Kouvr Annon и как докато твърде много хора губят интерес да намерят „Единствения“, той намира спокойствие в това, че е имал късмета да открие този перфектен вид връзка. Завладяващо романтичната песен очевидно прави подобна връзка с феновете в цял свят, изкачвайки се към върха на „Hot 100“ на „Billboard“, с над 34,2 милиона стриймвания до момента, след като направи звездни дебюти в „Top 50 – Global“ на Spotify и в топ 10 на поп класацията на „Apple Music“. В допълнение, “Ordinary” разбива класациите по целия свят с дебют в топ 10 в официалните класации за сингли в Норвегия (#2), Обединеното кралство (#7) и Ирландия (#9), като същевременно попада в класациите на Spotify на 24 територии, включително #1 в Норвегия и #55 в глобално.

“Ordinary” вече е наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.

Наскоро обявен за януарския „Chartbreaker“ от „Billboard“, като същевременно беше избран “Artists To Watch” за 2025 както от „Amazon Music“, така и от „TIDAL“, Warren се подготвя да започне най-голямото си хедлайн турне до момента. Вече почти изцяло разпродадено с редица концерти, преместени на по-големи места, поради големия интерес, глобалното турне „Cheaper Than Therapy Tour“ ще посети градове в Европа и Северна Америка, стартирайки на 27-ми февруари в Антверпен, Белгия, последвано от дългоочаквани концерти във Франция, Швейцария, Италия, Чехия, Германия, Полша, Швеция, Норвегия, Дания, Холандия, Ирландия и Обединеното кралство. Датите в Северна Америка ще започнат на 24-ти април в „The Echo Lounge & Music Hall“ в Далас, Тексас, и след това ще минат през САЩ и Канада до началото на юни.

„Ordinary“ следва една натоварена 2024 г., която беше година на пробив за Warren. Той влезе за първи път в „Hot 100“ на „Billboard“ с „Burning Down“. Сега с над 150 милиона стриймвания в световен мащаб, песента се превърна в сензация, издигайки се до топ 20 на поп радиостанциите в цялата страна, като същевременно получи двойно златен сертификат в Канада и Ирландия. След това Warren ни припомни “Burning Down” с допълнителна нова версия, в която към него се присъедини мултиплатинената, номинирана за награда Grammy глобална суперзвезда Joe Jonas, налична ТУК. Колаборацията е придружена от официално музикално видео, както и видео със студийно изпълнение, вече с над 4,5 милиона гледания общо в изключително популярния официален канал на Warren в YouTube.

Миналата година се появи и аплодираният дебютен албум на Warren – „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, наличен чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик. В допълнение към “Burning Down,” албумът е подчертан и от най-големия глобален успех на Warren до момента – “ Carry You Home”, който в момента може да се похвали с над 245 милиона стриймвания в цял свят. Той завладя радиостанциите с формат Hot AC и Топ 40 в САЩ и влезе в 15 класации на Spotify на територии в Европа, Канада, Австралия и Нова Зеландия. Емоционално зареденият химн – който в един момент събра над 1 милион дневни стриймвания глобално в „Spotify“ – също получи златен сертификат в Австралия и сребърен сертификат в Обединеното кралство. Трогателното официално музикално видео, в което Warren прави изпълнение на сватбата на млада двойка, е придружено от красива хореография за първия сватбен танц и събра над 27 милиона гледания в YouTube. В допълнение, Warren наскоро си сътрудничи с оглавяващата класациите британска изпълнителка Ella Henderson за „Carry You Home (Feat. Ella Henderson)“ – много специална версия на песента, която бързо постигна успех, подобен на оригиналната версия, която беше добавена към BBC Radio 1, а колаборацията с Henderson беше добавена към BBC Radio 2.

Сега с почти 1 милиард стриймвания в кариерата си, заедно със 75 милиона гледания и общо 11,4 милиона ангажирания във всички звуци на TikTok, забележителната година на Warren беше допълнително подчертана от изключително успешното му дебютно световно турне. По време на напълно разпродаденото „You'll Be Alright, Kid Global Tour“ Warren имаше изпълнения пред препълнени зали в цяла Европа – както и първото му по рода си фестивално участие, завладяващ сет на звездния „SUPERBLOOM“ в Мюнхен, Германия – и Северна Америка , с безпрецедентно голямо търсене, поради което редица концерти трябваше да бъдат преместени на по-големи места. Хитовото турне приключи миналия месец с разпродаден финален концерт в световно известния „Troubadour“ в Западен Холивуд, Калифорния.

Warren – който има над 20 милиона месечни слушатели в Spotify – стартира една забележителна година както в личен, така и в творчески план с международния хит сингъл „Before You Leave Me“. Вдъхновена от връзката му от разстояние с Annon, песента дебютира в класацията „Viral 50“ на Spotify, събирайки 200 милиона глобални стриймвания до момента, както и златен сертификат в Австралия и Холандия. „Before You Leave Me“ е придружена от официален музикален видеоклип с впечатляваща хореография, който до момента е събрал над 9,7 милиона гледания.

Включен в списъците “Talented Emerging Artists Making Their Mark" на „PEOPLE“ и „Artist Accelerator Program“ на „Sirius XM“, Warren е сред най-следваните знаменитости от поколението Z в YouTube, Instagram и TikTok. От времето, когато е бил бездомен и е спял в колите на приятели, до неговия настоящ възход към славата като изключително талантлив музикант, Warren споделя интимните подробности от живота си със света повече от десетилетие, изграждайки онлайн общност от над 26 милиона последователи. Вече известен със своите уязвими поп мелодии, страстни вокали и откровени текстове, Warren е спечелил феновете с поредица от дълбоко лични сингли.