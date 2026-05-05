Alex Warren издава нов сингъл

Alex Warren издава новия си сингъл „Fine Place to Die“.



Романтичната балада подчертава мощния вокал на Alex, докато той описва как любовта може да осигури утеха дори в най-мрачните времена, докато „светът гори“. Alex изпълнява „Fine Place to Die“ по време на разпродаденото си турне в Европа и Великобритания, а феновете настояват за издаването на песента.



Alex ще продължи глобалното си турне „Finding Family on The Road“ през лятото, като датите в Северна Америка започват в Нашвил на 25 май, а в Азия и Австралия - през август. След пускането в продажба, емблематичната O2 зала в Лондон и Madison Square Garden в Ню Йорк, билетите бяха разпродадени веднага. За да обяви северноамериканския етап, Alex пусна комедиен трейлър с участието на Jennifer Aniston & Max Greenfield, а след това привлече родения в Австралия - Robert Irwin, за да обяви датите в Австралия/Азия.

„Fine Place to Die“ идва след сингъла на Alex „FEVER DREAM“ - чуйте ТУК. Гледайте видеото ТУК, в което участва и Paris Hilton. От издаването си, сингълът е натрупал общо 110 милиона стриймвания по целия свят и над 13 милиона гледания на официалното музикално видео. Той дебютира и на 21-во място в Billboard Hot 100 и достигна 3-то място в официалната класация за сингли във Великобритания. „FEVER DREAM“ в момента е и в Топ 15 в Топ 40 по радиото.

Миналия месец Alex грабна 5 награди iHeart Radio Music Awards и направи телевизионно дебютно изпълнение на песента — гледайте ТУК. Той също така направи завладяващо изпълнение на наградите BRIT с оркестър от над 50 души и James Blunt, който го акомпанира на пиано. Гледайте ТУК.

Alex е номиниран за шест награди American Music Awards, именно за успеха на „Ordinary“. Парчето оформи определящата за кариерата на Warren година с рекордни глобални статистики в различни класации, радиостанции, номинации за награди и други. Общо е стриймвано над 3 милиарда пъти само за една година от издаването му и е най-продаваният сингъл в САЩ миналата година.

За Alex Warren:

Номинираният за “GRAMMY” певец и автор на песни Alex Warren е една от пробивните звездите през 2025 г. в световен мащаб. С впечатляващите над 7,7 милиарда стриймвания в кариерата си и над 52 милиона слушатели месечно в Spotify, хитът му „Ordinary“, издаден през февруари, вече е тройно платинен и превзема света. С над 3 милиарда стриймвания, песента се задържа на #1 в “Billboard Hot 100” в продължение на 10 седмици и е най-продаваната песен, издадена през 2025 г. в САЩ. Тя също така прекара 10 седмици на #1 в класациите за песни на „Billboard“ – „Global 200” и „Global 200” извън САЩ, както и 13 седмици на първо място в класацията за песни на Обединеното кралство. „Ordinary“ също така се задържа 16 седмици на първо място в радиостанциите в САЩ с формат Pop, чупейки рекорда за най-дълго пребиваване в тази класация.

След успеха на „Ordinary“, Warren издаде дебютния си албум “You’ll Be Alright, Kid” през юли, който наскоро получи платинен сертификат в знак на признание за над 1 милион продадени албума от издаването му на 18 юли. Той също така остана в топ 10 на класацията за албуми Billboard 200 в продължение на 13 непоследователни седмици, след като дебютира в топ 5. “You’ll Be Alright, Kid” е 7-ият най-стриймван албум в световен мащаб в Spotify за 2025 г. Албумът включва множество песни от класацията Billboard Hot 100; „Ordinary“, „Eternity“, „Bloodline“ ft. Jelly Roll, „On My Mind“ ft. ROSÉ и „Burning Down“ с Joe Jonas.

Alex е правил разтърсващи изпълнения, дебютирайки на церемония по връчване на награди на „American Music Awards“ през 2025 г. и наскоро се качи на сцената на „MTV Video Music Awards“ през 2025 г. Той също така направи телевизионния си дебют в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“, имаше изпълнение заедно с Ed Sheeran на „Coachella“ и се присъедини към Jelly Roll по време на „Stagecoach“. Аlex наскоро обяви, че ще бъде хедлайнер на арени в Северна Америка и ЕС/Обединеното кралство по време на турнето си „Finding Family On The Road“, което ще започне през април. Това турне е продължение на наскоро приключилото му разпродадено турне „Cheaper Than Therapy Global Tour“, което включваше 63 концерта в Европа и Северна Америка и над 250 000 продадени билета.

През 2024 г. Warren издаде „You’ll Be Alright, Kid (Chapter 1)“, който мигновено се изстреля в класациите по целия свят. Албумът е допълнително подчертан от глобалния успех на Warren с друга забележителна платинена песен „Carry You Home“, която е събрала над половин милиард стриймвания в цял свят. Известен със своите уязвими поп мелодии, страстни вокали и лирична откровеност, Warren спечели феновете с тези дълбоко лични сингли. Той беше включен в списъка “Talented Emerging Artists Making Their Mark“ на „People Magazine“, „Artist Accelerator Program“ на „Sirius XM“ и беше обявен за един от артистите, които да следим през 2025 г. от „Tidal“ и „Amazon Music“. Съвсем наскоро той беше обявен за „On The Verge“ изпълнител от „iHeart Radio“. Наскоро той спечели награда за най-добър нов изпълнител на „MTV VMA“ (с общо 4 номинации) и награда за международен пробив на наградите „NRJ“ (общо 3 номинации).

Сингълът „Fine Place to Die“ излиза чрез Atlantic Records/Орфей Мюзик.