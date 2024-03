Alec Benjamin пусна нов сингъл

Alec Benjamin представи най-новия си сингъл.

Мултиплатиненият певец и автор на песни разкри “King Size Bed” – третото издание, което води до дългоочаквания му трети студиен албум, който ще излезе тази година чрез Elektra Entertainment.

Най-новият сингъл с поп звучене е с прочувствен текст и е интроспективен разказ за съвременните взаимоотношения и сърдечната болка, станали запазена марка на Benjamin, като същевременно запазва денс мелодията, превърнала музиката му в поп хит за милиони слушатели по целия свят.

Снимка: Орфей Мюзик

Сингълът излиза у нас благодарение на Орфей Мюзик – изключителен лицензиант на Warner Music за България.

“King Size Bed” следва успешните издания “I Sent My Therapist To Therapy” и “Pick Me”, докато Benjamin продължава да споделя части от завладяващия разказ на следващия си студиен албум.

Benjamin наскоро направи завладяващо изпълнение на първия дебютен сингъл от албума – “I Sent My Therapist To Therapy”, в „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon“. След издаването му, „Rolling Stone“ направи ексклузивна премиера на песента, приветствайки я като „забележителна история за самопомощ“. Оттогава парчето е събрало над 55 милиона слушания.

Снимка: Орфей Мюзик

Откакто стартира музикалната си кариера през 2018 г., популяризирайки музиката си по паркинги и концертни зали, Benjamin постоянно се откроява като млад изпълнител, който привлича вниманието. Феновете и критиците продължават да бъдат привличани от неговия изключителен талант за разказване на въздействащи истории и поп-денс ритъм. С издаването на втория си албум – „(Un)Commentary“ през 2022 г., Benjamin пое на път, за да се свърже с феновете, завладявайки публиката в САЩ, Азия, Австралия и Европа, както и с дебютно изпълнение на „Coachella Valley Arts and Music Festival“. Впечатляващата автобиография на Alec включва над 9 милиарда глобални стриймвания, над 12,5 милиона последователи в социалните мрежи и над 1,6 милиарда гледания в неговия YouTube канал – доказателство за връзката, която Alec е изградил с публиката в цял свят.