Актьорът Пламен Димов гостува на радио N-JOY

Публикувано на 24 Март 2026
Снимка: Радио N-JOY / Даниел Русев

Пламен Димов, който зрителите на bTV напоследък гледат в ролята на Филип Константинов във "Вяра, надежда, любов" гостува на радио N-JOY. 

В шоуто "От 10 до 2" с Нейа, актьорът разказа подробности за сериала, своя персонаж в него и темите, които лентата засяга. 

Чуйте разговора в аудиофайла на страницата. 

Продукцията може да бъде гледана в петък, събота и неделя по bTV, а за по-нетърпеливите сериалът може да бъде гледан ден по-рано, ексклузивно в платформата VOYO.  

Тази година Пламен Димов е сред номинираните за театралните награди „Икар”.

