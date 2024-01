21 Savage издава нов албум

Носителят на награда GRAMMY рапър 21 Savage обявява третия си солов албум. Музикалният проект American Dream ще излезе официално на пазара този петък, а феновете ще могат да чуят цели 15 нови парчета от артиста. Новината дойде ден, след като британецът сподели в социалните си мрежи, че тази година ще излезе и биографичен филм за живота му, озаглавен “American Dream: the 21 savage story".

Снимка: Sony Music/Вирджиния рекърдс

Трейлърът вече има близо 1 млн. гледания в официалния YouTube канал на 21 Savage. Филмът разказва за това как на 7-годишна възраст 21 Savage пристига в САЩ заедно с майка си и живее живот на имигрант. В лентата участие взимат актьорите Donald Glover и Caleb McLaughlin, които влизат в ролята на Savage в различни периоди от живота му.

21 Savage отбеляза дълга пауза между соловите си албуми, но след излизането на "Her Loss" той не спира да изнася концерти. Миналата година рапърът тръгна на път с Drake в рамките на съвместното им турне "It's All a Blur Tour". След дълга битка за получаване на постоянен статут на жител на САЩ, роденият във Великобритания изпълнител, започна първото си международно турне, включващо дебютно шоу в родния му град Лондон на 02 Arena през ноември. Рапърът завърши 2023-та и като лице на корицата на списание Rolling Stone, което е истинска чест за всеки артист от музикалния свят. 21 Savage е номиниран за пет награди Grammy за 2024-та година през февруари.