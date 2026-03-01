Спечели тениска на радио N-JOY с „Добро утро, N-JOY“

Новото сутрешно шоу на радио N-JOY „Добро утро, N-JOY“ вече събужда слушателите с много музика, настроение и актуални теми, а сега ти дава и шанс да спечелиш специална награда.

Всеки ден в ефир Мартина и Играта обсъждат тема на деня в предаването и канят слушателите да се включат в разговора във Facebook страницата на радио N-JOY. Един от всички, които са коментирали темата под публикацията, ще спечели тениска на радио N-JOY.

Да се включиш е лесно – следи темата на деня в „Добро утро, N-JOY“ и сподели мнението си в коментар под публикацията във Facebook страницата на радиото.

„Добро утро, N-JOY“ влиза в ефир с нова енергия и модерна формула за начало на деня. Зад микрофона застават Мартина Иванова и Ивайло Иванов – Играта, които всяка сутрин поднасят хитова музика, интересни разговори, игри и много настроение.

Следи „Добро утро, N-JOY“, включи се в темата на деня и може да се сдобиеш с тениска на любимото радио.

Настрой се за добро начало на деня с „Добро утро, N-JOY“.



Прочети пълните условия на играта тук.



Печеливши:

02.03.2026 - Малинка Генкова

04.03.2026 - Виктор Пенчев