Правила на играта “Спечели тениска на радио N-JOY с „Добро утро, N-JOY“

I. Организатор на играта „Спечели тениска на радио N-JOY с „Добро утро, N-JOY“ е „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД, ЕИК 131117650, със седалище и адрес на управление: гр. София 1463, район Триадица, пл. „България” 1, Административна сграда на НДК, ет. 11 (наричанo по-долу “Радиото”)

II. Продължителност на Играта

3. Играта стартира на 02.03.2026 г. след 07:00 часа и продължава до 13.03.2026 г. до 10:00 часа, включително („срок на Играта“).

III. Механизъм и условия за участие в Играта

4. Играта се провежда на територията на Република България на Facebook страницата на радио N-JOY – https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

5. В Играта може да участва всяко пълнолетно физическо лице, което има личен профил във Facebook и коментира темата на сутрешното шоу „Добро утро, N-JOY” във Facebook страницата на радио N-JOY.

6. Всеки делничен ден в рамките на срока на Играта на Facebook профила на радио N-JOY след 07:00 часа ще бъде публикуван пост, който съдържа темата на сутрешното шоу „Добро утро, N-JOY”. Всеки желаещ да участва в Играта следва да отговори на зададения дневен въпрос до 10:00 часа на деня, в който е публикуван въпроса, чрез публикуване на коментар под дневния пост с въпроса и автоматично става участник в Играта и се включва в тегленето на наградите. Отговори на въпроса, направени след 10:00 часа, не участват за тегленето на съответната награда.

7. Всеки участник, отговорил на въпроса, участва за тегленето на наградите веднъж, независимо от броя на отговорите, които е дал на съответния въпрос.

IV. Награди

8. Наградите за целия срок на играта са 10 (десет) тениски на радио N-JOY

9. В срока на играта всеки делничен ден един участник, измежду далите отговор на дневния въпрос, печели една награда.

10. Наградите в Играта се осигуряват от „РАДИОКОМПАНИЯ СИ.ДЖЕЙ” ООД

V. Теглене на наградите, обявяване на печелившите и получаване на наградите

11. Тегленето на дневните награди се извършва от представители на Радиото всеки делничен ден между 10:00 и 10:30 часа. Тегленето на дневните награди се извършва на случаен принцип, чрез томбола, измежду всички участници, дали отговор до 10:00 ч. в деня на публикуване на съответния въпрос. Отговори, направени след този час, не се зачитат и не участват в тегленето на наградите.

12. Печелившите участници се обявява чрез съобщаване на името от Facebook профила, от който е публикуван отговор, в ефира на радио N-JOY, между 10:00 и 10:30 часа на съответния делничен ден. Имената на всички печеливши участници се публикуват на сайта http://www.njoy.bg/bg/games/ и/или на Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/.

13. Facebook профилът, от който участникът е отговорил на въпроса, служи като идентификация за конкретния участник.

14. С оглед получаване на наградата, печелившият участник трябва да изпрати на Радиото своите две имена, адрес, и телефон за връзка, в срок до 18:00 часа на 20.03.2026 г., на лично съобщение във Facebook страницата на радио N-JOY - https://www.facebook.com/RadioNJOYBulgaria/ от профила, от който е публикувал отговор. В случай, че даденият участник не изпрати съобщение в указания срок и/или не от профила, от които е публикувал коментар и/или не с всичката необходима информация по предходното изречение, се счита, че лицето се отказва от получаване на наградата, като на негово място за съответната награда ще бъде изтеглен друг печеливш.

15. Наградите се изпращат от Радиото по куриер (до населено място на територията на Република България) в рамките на 10 работни дни от датата на уговаряне на начина на получаването, но не по-късно от 1 месец (тридесет календарни дни) след обявяването на съответния печеливш участник в ефира на радио N-JOY. Получаването на наградата става само срещу легитимиране с документ за самоличност пред съответния куриер и подписване на приемо-предавателен протокол.

16. Награда може да се предостави само на участник, който има право да участва в Играта, бил е обявен за печеливш съгласно настоящите условия и правила на Играта и се е легитимирал с документ за самоличност при получаване на наградата. Наградите се получават лично от спечелилия участник.

17. Организаторите не носят отговорност, в случай че наградата не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност на печелившия участник, предоставяне на неточни лични данни, неточен телефонен номер за контакт, неспазване на настоящите правила, или поради наличието на технически или други пречки, свързани с конкретния печеливш или причини, извън контрола на Организаторите.

18. Наградите не могат да бъдат заменяна за парична или каквато и да е друга равностойност в продукти или услуги.

19. Организаторите не носят отговорност за предоставената награда, както и за нейното използване включително, но не само, за последици, свързани с използването на наградата.

VI. Други условия

20. С участието си в Играта, участникът се съгласява личните му данни, предоставяни от него във връзка с участието му в Играта съгласно настоящите правила, да бъдат обработвани от Организаторите в качеството им на администратор на лични данни за целите на участието на съответното лице в Играта, включително с оглед обявяване на печелившите. След приключване на играта всички предоставени данни във връзка с участието в Играта ще бъдат изтрити в срок до 1 (един) месец след предоставяне и на последната от наградите на печелившите.

21. С участието в Играта се приема, че участниците са запознати, приемат и се задължават да спазват условията на настоящите правила.

22. Право на участие в Играта нямат служители на Организаторите и членове на техните семейства (деца, родители и съпрузи). В случай че такова лице бъде изтеглено за печеливш в Играта, то няма да се взема предвид и на негово място ще бъде изтеглен друг печеливш.

23. Организаторите не носят отговорност спрямо печеливш участник, предоставил неверни, нeпълни или неточни данни за доставка на наградата, както и за печеливш, който няма право да участва в Играта поради противоречие с нейните условия.

24. Организаторите не носят отговорност при възникване на форсмажорни обстоятелства, които възпрепятстват предоставянето на съответната награда.

25. Организаторите на Играта имат право по своя преценка да прекратят Играта по всяко време, в случай че настъпят съществени злоупотреби, нарушаване на настоящите Общи условия и правила или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация и не се предоставят награди.

26. При въпроси относно условията за участие в Играта, участниците могат да изпратят запитване на следния електронен адрес: [email protected].

27. Задълженията на Организаторите се изчерпват с предоставянето на наградата на спечелилия участник.

28. Настоящите правила се публикуват на интернет страницата на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/games/, като Организаторите си запазват правото да променят посочените правила, награди, датите на началото и края на Играта. Промените влизат в сила от публикуването им на интернет страницата на радио N-JOY - http://www.njoy.bg/games/.