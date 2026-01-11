Спечели покана за двама за „AMÉLIE – Тhe Original soundtrack LIVE“ в Зала 1 на НДК

Музиката, която превърна „Невероятната съдба на Амели Пулен“ в едно от най-обичаните филмови преживявания на всички времена, оживява на сцената на Зала 1 на НДК.

На 20 февруари в София ще гостува грандиозната продукция „AMÉLIE – The Original Soundtrack LIVE“ – концерт, който ни връща по улиците на романтичен Париж чрез емблематичния саундтрак на филма. Музиката на Ян Тиерсен ще бъде изпълнена на живо от номинирания за „Грами“ Клаудио Константини и неговия симфоничен оркестър, в компанията на завладяващия глас на Одри Тоту, изиграла незабравимата Амели.

Потопи се и ти в тази филмова магия, като се включиш в играта на радио N-JOY във Facebook. Подаряваме две двойни покани за спектакъла „AMÉLIE – The Original Soundtrack LIVE“.

Отговори на въпроса във Facebook страницата на радио N-JOY и може именно ти да преживееш тази специална вечер на живо в Зала 1 на НДК на 20 февруари.

Прочети пълните условия на играта тук.