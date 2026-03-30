Спечели билети за Cirque du Soleil в София

Cirque du Soleil OVO се завръща в България – и ти може да си сред публиката напълно безплатно!

Световноизвестният цирк отново идва в София с едно от най-обичаните си представления – „OVO“.

Между 30 април и 3 май сцената на Арена 8888 София ще се превърне в цветен свят, вдъхновен от природата и населен с удивителни създания – калинки, мравки, пеперуди и още много герои, оживели чрез акробатика, музика и впечатляващи визуални ефекти.

„OVO“ е специална продукция в историята на Cirque du Soleil – създадена по повод 25-годишнината на трупата и гледана от над 7 милиона души в повече от 40 държави. След последното си обновяване през 2024 г., спектакълът впечатлява с нов сценичен дизайн, костюми, музика и още по-зрелищни номера.

Сред артистите в шоуто е и българската акробатка Нанси Дамянова, която вече повече от десетилетие е част от трупата – и за първи път ще излезе на сцена пред родна публика.

