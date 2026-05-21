N-JOY Summer с хотел Лещен

Хотел Лещен – уютно място сред Родопите

Тази седмица те отвеждаме в хотел Лещен – уютно място сред Родопите, където старобългарската архитектура, термалната вода и гледките към Пирин създават усещане за пълно откъсване от ежедневието.

Очакват те панорамни термални басейни, СПА удоволствия, домашно приготвена храна от собствена ферма и мандра, чист въздух и спокойствие сред природата. Хотелът е подходящ както за романтична почивка, така и за семейно бягство с децата.

Хотел Лещен съчетава удобствата на съвременното настаняване с атмосферата на автентичната българска архитектура и красивите гледки към Пирин планина. Разположен сред природата, комплексът предлага спокойствие и уют през всеки сезон.

СПА зоната разполага с вътрешен термален басейн с панорамна гледка към планината, външно термално джакузи и разнообразни съоръжения за релакс – финландска сауна, билкова сауна, хамам, парна баня, ледена купа, приключенски душ и вътрешни джакузита.

Специално място в преживяването заема и храната. В ресторанта на комплекса гостите могат да се насладят на домашно приготвени ястия, млечни продукти от собствената ферма и мандра на хотела, както и прясно телешко месо от собствено стопанство.

Хотелът предлага развлечения и за най-малките – детски кътове и игрална зала, а за любителите на спокойствието има кътове за четене и релакс зони.

Районът около Лещен също предлага интересни места за разходка и опознаване – калдъръмените улици и старите къщи в Ковачевица, глинената къща в Лещен и арт галерията, създадена от поета Борис Христов.

