Нещо вкусно у дома с Деликатес Житница

За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по радио N-JOY идва всеки ден точно навреме!
Не пропускай да участваш, като отговориш на въпроса по-долу на страницата и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница!
Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници!?
Въпрос за 2 септември:
Какво прави Кренвиршът Хот Дог на Деликатес Житница?
А) Прави всяко хлебче по-вкусно.
Б) Прави фасони
***
Наградени:
01.09.2025 г. - Кристияна Драганова
Не си бягай от късмета, участвай в играта по радио N-JOY и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница – колбасите на село Житница!
Правила на играта тук.