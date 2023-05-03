Нещо вкусно у дома с Деликатес Житница

За да ти е още по-вкусен обядът, играта на Деликатес Житница по радио N-JOY идва всеки ден точно навреме!

Не пропускай да участваш, като отговориш на въпроса по-долу на страницата и имаш шанса да спечелиш подарък от Деликатес Житница!

Къде другаде, ако не от село, човек да си вземе апетитни наденици, мезета и колбаси за делници и празници!?

Снимка: Деликатес Житница

Въпрос за 2 септември:

Какво прави Кренвиршът Хот Дог на Деликатес Житница?

А) Прави всяко хлебче по-вкусно.

Б) Прави фасони

Наградени:

01.09.2025 г. - Кристияна Драганова

Не си бягай от късмета, участвай в играта по радио N-JOY и се наслади на автентичния вкус на Деликатес Житница – колбасите на село Житница!

