Как да преживеем/оцелеем на Свети Валентин (с помощта на Cafissimo)

Вие сте във връзка, сингъл, статус „сложно е“, предстои ви първа среща или сте след бурен скандал?

Любовта не е идеална, нали? И вкусовете са различни… Но има един вкус, който ни свързва – към страхотното кафе!

А удоволствието идва с разнообразието от капсули на Tchibo Cafissimo.

За кого искате да приготвите сутрешната доза Tchibo Cafissimo?

Споделете ни своя отговор във Facebook страницата на радио N-JOY и можете да спечелите ежедневната изненада Cafissimo Love Survival Kit или една от двете големи награди в петък - кафемашина Cafissimo Pure+ и класическа колекция капусли Tchibo Cafissimo.



Даваме ви още един шанс за голяма награда, защото играем и в Instagram страницата на N-JOY!

Усмихнете се, денят е прекрасен с любимата музика и водещи по радио N-JOY и невероятните Tchibo Cafissimo.

Прочети пълните условия на играта тук.