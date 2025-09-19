Загубени в превода: Дилемата между приятелството, истината и тайната

Защо понякога говорим на един език, но не се разбираме? Точно на този въпрос търсим отговор всеки вторник в рубриката „Загубени в превода“ по радио N-JOY с психолога Елена Димитрова-Ангелова.

В последния епизод на рубриката беше обсъден един наистина сложен казус, изпратен от слушателка. Тя сподели своята вътрешна дилема – случайно става свидетел на изневяра в близко приятелско семейство. Какво да направи в тази ситуация? Да премълчи? Да се намеси? Да потърси разговор с „виновника“ или да сподели с приятелката си?

Емоциите – вина, шок, безсъние и вътрешно напрежение – са напълно нормална реакция, обясни Елена. Но какъв е правилният път? Има ли изобщо „правилен“ избор, когато вътрешните ценности се сблъскват с реалността?

„В такива ситуации няма универсално вярно или грешно. Важно е човек да се грижи за своите граници и спокойствие. Решението трябва да е в синхрон със самия себе си“, подчерта психолога.

Разговорът засегна и въпроси за доверието, моралните ценности и отговорността към близките ни хора. А накрая Елена обърна внимание, че всеки избор има последствия – независимо дали изберем мълчание или откритост.

Чуйте цялата рубрика „Загубени в превода“ в аудиофайла на страницата.

А вие какво бихте направили в тази ситуация? Споделете мнението си във Facebook страницата на радио N-JOY.