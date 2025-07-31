Следотпускарската депресия и отношенията с партньора

Рубриката "Загубени в превода" с Инспектор N-JOY и психологът Елена Димитрова-Ангелова се завърна за нов сезон по радио N-JOY.

За много хора отпуските отдавна приключиха и те споделят, че когато се връщат към ежедневните си зъдължения, изпитват тъга, раздразнителност, липса на мотивация и депресия.

Психологът обясни, че това е състояние е известно като следотпускарска депресия или тъга, която рефлектира не само на настроението ни, но често и на отношенията с партньора.

Чуйте целия разговор в аудиофайла на страницата.