Чува ли ме мъжът ми?

Слушателка пита: "Как да тълкувам това, че мъжът ми често не чува какво му казвам? Всъщност - не знам. Може и да ме чува, чисто физиологически, но често няма никаква емоция или отговор на това, което казвам. Коментирам нещо важно, което ме разстройва - той мълчи. Разказвам му къде можем да отидем на екскурзия, театър - той не реагира. Изглежда сякаш не може да реагира, когато аз се вълнувам от нещо, особено ако съм разстроена. Какво мога да направя, за да може той да е по-адекватен в реакциите си?"

Това са въпросите, върху които се фокусираха психологът Елена Димитрова-Ангелова и Инспектор N-JOY в рубриката за взаимоотношения "Загубени в превода" в този епизод.

Чуйте отговорите в аудиофайла на страницата.