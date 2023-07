Няма по-голям университет от YouTube“, каза Ники Ангелов преди време и беше много прав.

Днес темата на новия епизод на "Метарубрика" са рекламите в YouTube и монетизирането като част от бизнес стратегията за развитие на платформата за видеосъдържание. Каква е ролята на ad blocker-ите и какво прави YouTube срещу тях, чуйте от разговора на Ники Ангелов и Инспектор N-JOY от аудиофайла в началото на статията?