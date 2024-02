Всяка сряда Инспектор N-JOY и Николай Ангелов ни представят най-актуалното в света на технологиите.

Тази седмица акцентът в "Метарубриката" е най-новият продукт на технологичния гигант Apple - Vision Pro.

Макар и на вид да са като VR очила, компанията категорично отказва да ги нарича така.

Какво е "spatial computing" и какви са иновациите, които Apple въвеждат с продукта си, можете да научите от аудиофайла на страницата.