В първите дни на новата година, даваме едно забавно и полезно обобщение на всички технологични промени, които се случиха през 2022-ра година. Чуйте повече за замразяването на критопазара, новото поколение телефони, развитието на изкуствената реалност, промените в социалните мрежи, напредъкът на изкуствения интелект и технологичния хумор.

За подробности чуйте новия епизод на "Метарубрика" в началото на статията.