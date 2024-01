Поставяме началото на новата година с прогноза за 2024-та в астрорубриката „Марс и Венера“ с Инспектор N-JOY и Деница Красимирова.

Как изглежда годишният хороскоп на всяка от 12-те зодии?

Предстоящата година ще предостави на Овена възможност за себедоказване, развитие на нови таланти и заемане на лидерски позиции. Влиянието, което Северният възел оказва върху всички, родени в края на март и началото на април, ще донесе успехи в сферата на спорта и кариерата. Родените около 19 април пък ще получат възможност за отдих от изпитанията през последните години. Някои от най-важните периоди за зодия Овен са затъмненията около 25 март, 8 април и 2 октомври, а между 1 и 24 април е периодът на ретроградния Меркурий в Овен. През този месец е хубаво да избягваме подписването на договори и започването на нови проекти.

За Телеца 2024-та ще бъде динамична и изпълнена с промени, много от които позитивни. Много от представителите на тази зодия ще бъдат сред най-големите късметлии за годината, тъй като до края на март Юпитер се намира в Телец. Периодът е благоприятен за придобиване на нови знания и квалификации, пътувания и работа с чужденци. До пролетта на 2026 продължава транзитът на Уран в Телец, който насърчава към промяна, свобода и иновации. През 2024 под негово влияние ще бъдат най-вече родените през месец май, а много от тях ще сменят мястото и обстановката на живот. Около 20 април е важно да обърнем внимание на нови идеи и възможности за развитие.

Късметлиите на зодиака тази година ще бъдат Близнаците, тъй като през следващите 12 месеца Юпитер, планетата на късмета, ще се намира в тази зодия. Повече пътувания, полезни контакти, любов, разширяване на търговска дейност, книгоиздаване и изява са само част от облагите за тези с публични професии и интереси. Моментът е подходящ да се предизвикаме с нови обучения и взимане на изпити. Предстоящата година ще бъде наситена и с много сватби на представители на зодия Близнаци. Важно е единствено да внимаваме да не се разпиляваме поради своето желание да се справяме с много неща наведнъж.

Добрите новини присъстват и в астропрогнозата на зодия Рак. С излизането на Плутон от Козирог на 20 януари приключва един труден период на предизвикателства за Раците, особено за родените след средата на месец юли. Благоприятни за представителите на тази зодия са аспектите на Сатурн и Нептун в Риби, които носят повече емоционална сигурност и възможности за вземане на решения с помощта на разума и сърцето. Предстоящите две години ще бъдат изпълнени с творческо вдъхновение и ще предоставят свобода за преследване на духовни хобита и интереси, а също и растеж в сферата на помагащите професии – лекари, психолози, терапевти и други.

Още детайли можете да чуете в пълната рубрика в аудиофайла на страницата, а останалите зодиакални знаци ще разгледаме през следващите седмици.