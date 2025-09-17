"Супа в котката" и "Живи дрехи"

Всеки четвъртък влизаме в радиочиталнята със Станислава Георгиева - Съни.

Рубриката "За книгите и други приятели", която е част от шоуто на Инспектор N-JOY, ни представя по две книжни заглавия - едно за големи и едно за малки.

"Супа в котката" на Никола Крумов гарантира да ви извади от всякаква депресия, тъй като разказвачът, описвайки ситуации, в които се намира всеки с червена кръв, се самоиронизира така, че да ви стане мъчно за него, но не за вас самите. Като цяло, книгата е убива лошото настроение.

Книжката на Магда Борисова – "Живи дрехи" е едно пътешествие из света на флората и фауната, от където се сдобиваме с естествени материи за рокли, палта, блузки, панталони и прочие. С принцеса Нина, която получила много досаден и сърбящ обрив от изкуствените дрехи, правим разходка из гората и срещаме животните, които имат своя роля в това на нас да ни е комфортно.

Чуйте повече за двете книги в аудиофайла н страницата.