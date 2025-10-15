„Гаржът“ и „Да се научим от животните да си помагаме“

В шоуто на Инспектор N-JOY всеки четвъртък слушаме рубриката "За книгите и други приятели" със Станислава Георгиева-Съни.

Чуйте подробности за двете продложения за четива за малки и големи в аудиофайла на страницата.

Джон Банвил, известен със стилистичната си прецизност и дълбока чувствителност, създава не само криминален роман, а психологически портрет на действащите лица в романа си „Гаржът“. В Дъблин през 50-те, два криминални случая и едно разследване отвеждат към Тел Авив, правителствени кръгове и изкусно прикрити следи.

С енциклопедията „Да се научим от животните да си помагаме“, подходяща за деца над 4 години, възпитаваме у тях възприятие за общност и взаимопомощ за постигане на обща цел. Съдържа 22 любопитни примера за сътрудничество в животинския свят, които ще разширят детския светоглед по темата.