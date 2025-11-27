Вдъхновението на художниците - остров Санторини

На финала сме на ноемврийската поредица, вдъхновена от прекрасните цветове на есента, в рубриката Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева.

Днес, като контрапункт на хладното есенно време, двамата се отправиха към една слънчева и сияйна дестинация, която е едно от най-посещаваните от творци място.

Това е митичният остров Санторини - място, което сякаш съществува на границата между реалността и легендата.

Научете повече за него и творците, черпили вдъхновение от него, в аудиофайла на страницата.