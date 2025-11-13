Вдъхновението на художниците - Прованс в Южна Франция

Пътешествията в света на модата и изкуството продължават в рубриката Art&Beauty с Инспектор N-JOY и Марияна Митева.

В ноемврийската поредица, вдъхновена от прекрасните цветове на есента, стана дума за места, вдъхновили велики художници за техните цветни произведения.

Областта Прованс в Южна Франция е източник на вдъхновение, светлина и живопис. Сред най-популярните художници, запленени от Прованс е Винсент Ван Гог, които създава "Слънчогледи" на територията на този район.

Чуйте повече за артистите, почерпили вдъхновение в Южна Франция, в аудиофайла на страницата.