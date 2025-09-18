„Art&Beauty“ се завръща в ефира на N-JOY

В първото издание от новия сезон на рубриката „Art&Beauty“ по радио N-JOY, Марияна Митева отвежда слушателите в света на един от най-великите модни дизайнери – Джорджо Армани, който си отиде съвсем наскоро на 91-годишна възраст.

Рубриката този петък е своеобразна ретроспекция към живота и наследството на твореца, който изцяло промени представите за елегантност. Армани премахва тежките подплънки и строгите кройки в мъжките костюми, създавайки по-мек и естествен силует, а след това прилага същата философия и в дамската мода, където изгражда образа на модерната, уверена жена лидер от 80-те години.

Кариерата му е тясно свързана и с киното – с филма "Американско жиголо" Армани завладява публиката и се превръща в любим дизайнер на холивудските звезди. Постепенно изгражда истинска империя, която обхваща не само висшата мода, но и парфюми, аксесоари, мебели и дори хотели, превръщайки марката Armani в синоним на неподвластна на времето естетика.

„Елегантността не е да бъдеш забелязан, а да бъдеш запомнен“ – тази негова философия звучи като послание и към бъдещите поколения.

