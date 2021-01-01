Риба на трапезата – здраве в дома с Георги Петков от Рибарско пристанище – Поморие

През месец декември в ефира на радио N-JOY тече кампанията „Риба на трапезата – здраве в дома“, която насърчава консумацията на риба и морски продукти у нас.

Журналистът Георги Митов разговаря с Георги Петков от Рибарско пристанище – Поморие.

Темите, които двата обсъдиха са:

Какво е характерно за Рибарско пристанище – Поморие, как да разпознаем коя риба е прясна и безопасна за консумация, какви са основните здравословни ползи от консумацията на риба и риба, уловена в Черно море, както и какви са препоръките за избор на риба в навечерието на Никулден.

Слушайте интервюто в аудиофайла на страницата.