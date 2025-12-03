Риба на трапезата – здраве в дома с Тачо Пашов от рибовъдното стопанство в гр. Николаево

В кампанията „Риба на трапезата – здраве в дома“ журналистът Георги Митов ни среща с Тачо Пашов - управител на рибовъдното стопанство в гр. Николаево.

От разговора разбрахме, че това е един от най-големите доставчици в страната на сладководна риба. Г-н Пашов разясни също и какви са разликите между дивата сладководна риба и тази, отглеждана в стопанството.

В интервюто може да чуете още кои видове сладководна риба са най-богати на протеини и полезни мазнини - слушайте го в аудиофайла на страницата.