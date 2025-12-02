Риба на трапезата – здраве в дома: Никулден и мястото на шарана в българската традиция

Идването на Никулден винаги поставя в центъра на празничната трапеза една от най-почитаните риби у нас – шаранът, свързан със свети Николай Чудотворец и неговото избавление на моряци от бурно море. Тази символика превръща шарана в неизменна част от празничните ритуали, като според поверието на трапезата трябва да присъства пълнен шаран, за да бъде домът „пълен“ през цялата година.

В различните краища на България шаранът се приготвя по свои характерни начини, но един от най-популярните остава пълненият шаран с орехи. Люспите му традиционно се запазват и се носят в портфейла или на скришно място в дома като символ на късмет и благоденствие през следващата година.

Любопитен факт е, че основните видове шаран у нас са три – див шаран (изцяло люспест и с удължено тяло), огледален шаран (с намален брой, но едри люспи) и гол шаран (покрит с гладка кожа).

Тази информация се включва в рамките на кампанията „Риба на трапезата – здраве в дома“, чрез която се популяризира консумацията на риба у нас и се разказват любопитни факти за местните видове и традиции.

Проект за популяризиране консумацията на риба на Министерството на земеделието и храните по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (2021-2027 г.), съфинансиран от Европейския съюз.