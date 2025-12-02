Риба на трапезата – здраве в дома: Черноморските делфини – уникалните обитатели на нашето море

Делфините са едни от най-необикновените морски животни – интелигентни бозайници със сложна нервна система, богато социално поведение и характерен „говор“, чрез който общуват помежду си. Те са отлични плувци и впечатляват с изключителната си адаптация към живота във водата.

В Черно море се срещат черноморските делфини, които са ендемични подвидове – тоест могат да бъдат открити само тук и никъде другаде по света. Тази уникалност прави опазването им особено важно за нашата екосистема.

Макар да живеят във вода, делфините дишат с дробове, а не с хриле, както мнозина погрешно смятат. Това е една от ключовите характеристики, които ги определят като морски бозайници, зависими от редовното изплуване на повърхността, за да поемат въздух.

Тази информация се включва в рамките на кампанията „Риба на трапезата – здраве в дома“, чрез която се популяризира консумацията на риба у нас и се разказват любопитни факти за морските обитатели и тяхното значение.

