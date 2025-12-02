Риба на трапезата – здраве в дома: богатство под вълните на Черно море

Черно море е изключително богато на животински видове море. В него са установени около 1966 вида организми – риби, морски бозайници, безгръбначни, птици, както и редки „гости“, преминали от други морета. Сред основните групи са рибите (около 180 вида), разнообразни морски бозайници, както и множество безгръбначни, включително миди, скариди и медузи.

Сред тези обитатели се откроява и един истински „морски герой“ – черноморската мида, тъмна, здрава и солена, родена в морската пяна. Тя „почиства“ водата ежедневно, като филтрира замърсителите и поддържа екологичното равновесие в морето.

Това символично описание – „тъмна, здрава и солена, в морска пяна съм родена; водата чистя всеки ден, морски герой съм озарен“ – се отнася именно за черноморската мида, един от най-важните естествени филтратори на Черно море.

Тази информация се включва в рамките на кампанията „Риба на трапезата – здраве в дома“, чрез която се популяризира консумацията на риба у нас и се разказват любопитни факти за морските обитатели и тяхното значение.

Проект за популяризиране консумацията на риба на Министерството на земеделието и храните по Програма за морско дело, рибарство и аквакултури (2021-2027 г.), съфинансиран от Европейския съюз.