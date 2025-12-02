Риба на трапезата – здраве в дома: България и началото на Червената книга

Малко известен факт е, че България е сред първите европейски държави – и първата на Балканите – която рано осъзнава необходимостта от системно опазване на биологичното разнообразие. Още в края на 70-те години на миналия век у нас започва целенасочена научна работа, посветена на оценката на степента на застрашеност на растителните и животинските видове.

Резултат от тази дългогодишна дейност е публикуването на „Червената книга на Република България“, издадена от Българската академия на науките в два тома. Първият том, посветен на растенията, излиза през 1984 година и включва общо 763 вида – сред тях 31 вече изчезнали, 158 застрашени и 574 редки растителни вида.

Година по-късно, през 1985-а, излиза и вторият том – „Животни“, който обхваща 157 представители на българската фауна. От тях 16 са определени като изчезнали, 89 като застрашени, а 52 са класифицирани като редки животински обитатели.

Публикуването на Червената книга е важен етап в българската природозащитна наука – труд, който поставя основите на съвременните усилия за опазване на уникалните видове и екосистеми у нас.



