NJOY SUMMER Podcasts Ep.5 - Адриана Ангелова, Виктор Гетов, Михаела Казанова и Явор Бачев,

Публикувано на 11.09.2023

Не един, а цели четирима са гостите на петия епизод на NJOYSUMMER Podcast - Явор Бачев, Михаела Казанова, Адриана Ангелова и Виктор Гетов. В новото издание участниците дават много парктични съвети за туристическия бранш, които в основата си се явяват общовалидни за всеки бизнес. Какви са основните принципи за изграждането на един бранд и лансирането му на пазара, как да развием правилната маркетингова стратегия, кога е добре да инвестираме в работата си с международни пазари и кои са партньорствата и комуникационните канали, на които да заложим, са само част от темите на епизода.

В този подкаст Инспектор N-JOY и гостите му представят един цялостен анализ на развитието на правилната бизнес стратегия в хоспиталити сектора. Те дават яснота как постигаме възвръщаемост в бизнеса си и защо е важно да работим съвместно в посока разработване на дадена дестинация. В епизода ще чуете още теми като: какво е значението на ландшафтния дизайн, има ли дългогодишна държавна стратегия за подкрепа на туристическия бранш, как се определят услугите, съобразно локацията на даден хотел и колко е важен личният контакт.

Последвайте Spotify профила на радиото тук, за да следните най-новите епизоди на N-JOY Podcast: https://tinyurl.com/2567skjp