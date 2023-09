Публикувано на 01.09.2023

Каква е „новата порода HR“ в туризма? Как се развива потенциалът на един екип? И какво НЕ търси туризмът днес като свободни позиции? Какви са отделите в един хотел и как се обучава служител? Ще влезем и на интервю за работа, за да разберем "страшно" ли е и колко време е нужно, за да преценят дали вие сте човекът за дадена позиция?

Това са само част от въпросите и темите, които ще чуете в епизод номер 4 на подкаста на радио N-JOY.