N-JOY SUMMER Podcasts Ep.3 - Благовестка Томова - Рила - Боровец

Публикувано на 23.08.2023

Лято е и е време за почивка! В поредния епизод на N-JOY Summer Podcast ви срещаме с изпълнителния директор на Рила-Боровец, Благовестка Томова.

Заедно с Инспектор N-JOY надникваме отново зад кулисите на един хотел, разхождайки се из различните отдели, за да разберем как функционира един такъв сложен механизъм. Как се променя туристическият продукт? Какви са добрите примери в чужбина? Ставаме ли все по-„еко“ в почивките си? Какви усилия са необходими, за да се създаде успешен екип и да се управлява хотел от тази висока категория вече 17 години? Трябва ли да се удължи зимният сезон заради все по-късния сняг? Избират ли младите да работят в туризма? Отговорите на тези въпроси и още много други отговори очаквайте в третия епизод на „хотелската“ поредица подкасти на радио N-JOY.