N-JOY SUMMER Podcasts Ep.2 - Милена Захариева - ФеърПлей Интернешънъл АД

Публикувано на 16.08.2023

Всеки има предпочитания за избора си на хотел щом стане дума за почивка. Но какво всъщност влияе на нашия избор? И какви са тенденциите в туристическия бранш? На тези и още много въпроси даваме отговор във втория епизод от поредицата ни N-JOY SUMMER Podcasts.

Инспектор N-JOY ни среща с Милена Захариева, маркетинг мениджър на ФеърПлей Интернешънъл – една от най-големите компании в строителството, инвестициите в недвижими имоти и туризма в България. Тя разказва за нуждите и навиците на българския турист и тенденциите в туристическия бранш. Отговаряме на въпроси като: Как се променяха посланията през годините и съответно в предпочитанията на гостите за почивката им? В подкаста ще научите от спецификата при маркетинга на недвижимите ваканционни имоти до популяризирането на нови хотели в България. Какво търсят българите, англичаните или руснаците при покупка на ваканционен имот? Променя ли се "обслужването" в сектора и как да се справим с имиджа ни на "нелюбезен" персонал ? Къде и как изоставаме с рекламата на България като туристическа топ дестинация?

