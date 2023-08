N-JOY SUMMER Podcasts Ep.1 - Радка Дишкова- Reina del Mar

Публикувано на 10.08.2023

В този първи епизод гост е Радка Дишкова, комплексен управител на Reina del Mar. В разговор с Инспектор N-JOY, тя разказва за своята позиция, професионален път, туристическия сектор и промените, които настъпват в хотелиерския бизнес. Тя отговаря на въпроси като:

Какво се изисква, за да си успешен мениджър? Учи ли се тази специалност и какви са задълженията? Как функционира един хотел и какво е необходимо, за да се ръководи екип от 1100 човека? Ще научим и за обученията, квалификациите и бонусите на служителите в един хотел. Как се използват статистиките за привличане на повече гости? Какво търсят при почивката си българите, германците или румънците? За финал ще чуем няколко интересни случки от многогодишната ѝ кариера.

