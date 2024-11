Зрелищни нокаути ще разтърсят сцената на „Гласът на България“

След емоционалните кастинги на тъмно и изключително оспорваните вокални двубои в „Гласът на България“ идва ред на музикалния екшън – нокаутите в сезон 11 на шоуто – тази неделя от 20:00 ч. по bTV.

Музикалната надпревара навлиза в следващия си вълнуващ етап, който тази година ще се проведе по изцяло нови правилa. Участниците ще се представят в изумителна музикално-артистична светлина, а треньорите ще бъдат изправени пред най-трудните си избори досега.

Към момента във всеки от отборите има по 7 певци, но в първия концерт на живо (плейофите) място ще намерят само 3-ма от тях. Изпълнителите от всеки отбор ще пеят на сцената един след друг, а след изпълнението треньорът им ще има право на три възможности. Те са - да изпрати участника директно към концертите на живо, да се раздели с певеца още тази вечер или да го постави в опасната зона. Участникът попаднал на червения диван на сцената, означава, че ще разбере съдбата си, след като и последният певец от отбора му е изпълнил своята песен. Но, внимание – тези, които бъдат отпратени вкъщи или попаднат в опасната зона, могат да бъдат откраднати от другите треньори. За първи път по време на нокаутите има право на кражба, която може да бъде само една за треньор. Кражбата гарантира място на откраднатия певец в първия концерт на живо в този сезон, който ще бъде на 1 декември по bTV.

Още една новост в етапа на нокаутите – специална задача (тема), която треньорът ще постави на отбора си, дава възможност на всеки от участниците сам да избере с коя песен да се яви на сцената в този важен етап. Темата, която Графа е избрал за отбора си е „моят мечтан първи сингъл“, а темата на DARA към певците й е „пълна изненада“. Кои участници от отборите на Графа и DARA ще продължат напред и ще са още по-близо до голямата награда от 50 000 лв. и титлата „Глас на България“ за 2024, ще стане ясно тази неделя, 17 ноември, от 20:00 ч. по bTV.

В първия епизод на нокаутите от отбора на Графа на сцената ще стъпят изумителните – Анна Ставрева, Антон Котас, Жаклин Костадинова, Яна Димитрива, Васкѐ, Александър Атанасов и трио Фида. Огнените „покемони“ от отбора на DARA в неделя ще са – Кристина Топалова, Димитър Драгиев, Славея Иванова, Ралица Хайдърска, Йордан Петев, Недко Гешев и Виктория Благоева. Отборите на Мария Илиева и Иван Лечев ще се изправят в зрелищни нокаути в следващия епизод.

От голямата сцена на „Гласът на България“ в уникални варианти ще звучат световни хитове и емблематични песни на Лили Иванова и Мария Илиева, The Cranberries, Kings Of Leon, Rihanna, The Weeknd, Bon Jovi, Lara Fabian, Amy Winehouse, Меди, авторска и фолклорна музика, които ще заредят с отлично настроение зрителите в залата и пред екраните. Не пропускайте първите нокаути в сезон 11 в неделя от 20:00 ч. по bTV, а всички новини за предаването можете да следите на страницата на шоуто в btv.bg и в официалния Viber канал на предаването.