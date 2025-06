Зорница Петрова сподели новата си песен.

Младата изпълнителка, която познаваме от участието й в "Гласът на България", беше в студиото на радио N-JOY и в разговор с VenZy разкри детайли за парчето, озаглавено "Лети".

