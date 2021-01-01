Zayn Malik и Louis Tomlinson се събират отново за документален филм на Netflix.

По информация на The Sun, бившите членове на момчешката група One Direction ще предприемат пътешествие из САЩ за проекта.

Заснемането вече е започнало и документалният филм се очаква да излезе следващата година, десетилетие след разпадането на One Direction.

Malik живее в Щатите от 2018 г., когато се премести от Великобритания, за да бъде с тогавашната си приятелка, модела Gigi Hadid.

Tomlinson прекарва много време там, тъй като има деветгодишен син с американската стилистка Briana Jungwirth.

One Direction - която се състоеше от Niall Horan, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik и покойният Liam Payne - обявиха, че ще направят неопределена пауза през януари 2016 г. Malik напусна групата през 2015 г.

Групата планираше концерт за събиране преди смъртта на Payne на 31-годишна възраст. Payne трагично загина през октомври 2024 г., след като падна от третия етаж на хотелската си стая в хотел CasaSur Palermo в Буенос Айрес, Аржентина.

One Direction е сформирана през 2010 г. Сред раздялата петимата членове се насочиха към соло кариера, като Harry Styles постигна най-голям успех. Той спечели желаната награда Grammy за албум на годината за „Harry's House“ през 2023 г., припомня music-news.com.